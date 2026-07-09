Tennis, Franchini e Mora avanti al Cerri

Al Ct Cerri di Cattolica avanza il torneo Open maschile e femminile. Tabellone di 3°, secondo turno: Enea Sabatini (2.8)-Alessandro Cortesi (3.2) 1-6, 6-4, 10-8, Luca Butti (2.8)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-4, 6-2, Giulio Zamboni Campadelli (2.8)-Lorenzo Ravaglia (3.1) 6-4, 6-3, Leonardo Romano (3.1)-Dario Zamagna (2.8) 2-0 e ritiro.
Femminile, tabellone di 3°, primo turno tabellone finale: Rachele Franchini (2.7)-Marta Bertozzi (3.1) 6-1, 6-1, Francesca Mora (3.1)-Matilde Morri (2.7) 7-5, 5-7, 10-8.