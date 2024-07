Tennis, Francesco Giorgetti vince l’Open del Ct Venustas

IGEA MARINA. Francesco Giorgetti vince il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas (1.000 euro di montepremi) e lo fa da protagonista. In una finale giocata da due portacolori del Tc Viserba, il 2.6 tecnico della Federazione Sammarinese Tennis ha battuto il n.1 del seeding, il 2.5 Diego Zanni, nel derby per 6-7 (4), 6-3, 6-2. E’ stata una finale notevole, giocata davanti ad una bella cornice di pubblico, e disputata tra due amici che si conoscono benissimo. Nel primo set Zanni ha tenuto benissimo il campo, non dando troppo ritmo al suo avversario ed aprendosi il campo con un solidissimo dritto. Poi, lentamente, è salito in cattedra Giorgetti che ha spinto con maggiore regolarità e profondità, un gioco che pian piano ha tolto margine e respiro al suo avversario. Il secondo ed il terzo set sono stati preda del tecnico della Federazione del Titano che quest’anno ha giocato più tornei, oltre alla serie B vinta con il Tc Viserba, e per questo è apparso più fresco in un brillante finale. Al termine della finale, arbitrata da Andrea Bellelli, le premiazioni effettuate dalla presidente del Ct Venustas, Elisa Vandi.

Nel derby del Tc Viserba di semifinale Francesco Giorgetti si è imposto 6-1, 6-4 su Samuel Zannoni. La seconda semifinale, in programma sabato, non si è disputata per il ritiro di Matteo Magnaterra, un forfait che ha dato via libera a Diego Zanni.

Il giudice di gara è stata Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.