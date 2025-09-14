Tennis: Francesco Bellarmino vince il Terza della Pol.Sammartinese, nel vivo il Quarta del Tre Colli

FORLI’. Francesco Bellarmino trionfa nel torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) organizzato dalla Polisportiva Sammartinese (Forlì). Protagonisti del match-clou sono stati Stefano Agostino (Davi.s Tennis Team Bologna) e Francesco Bellarmino (Ct Cesena). Ha vinto il giocatore cesenate, al secondo successo in un torneo federale nello stesso giorno (vinto anche al Valle del Rubicone), per 6-3, 1-6, 10-6.

Ottavi: Andrea Stoppa (4.1)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-2, 7-5, Alessandro Gaudenzi (3.5)-Daniele Lusini (3.4, n.4) 7-6 (4), 6-3, Stefano Agostino (3.4)-Giacomo Turci (3.5) 6-1, 6-4, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.4)-Maurizio Perpignani (3.5) 6-1, 6-3, Francesco Bellarmino (3.5)-Fabio Pierotti (3.5) 7-6 (4), 6-1. Quarti: Stoppa-Davide Quinto Cattoni (3.4, n.1) 6-2, 3-6, 10-5, Agostino-Gaudenzi 6-4, 6-2, Luca Prati (3.5)-Del Gobbo 6-1, 6-1, Bellarmino-Mario Borghi (3.4, n.2) 6-0, 6-0. Semifinali: Agostino-Stoppa 6-2, 6-2, Bellarmino-Prati 7-6 (5), 6-4.

Il direttore di gara è stato Gianni Tiziano Del Gobbo.