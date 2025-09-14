Tennis, Francesco Bellarmino vince il “Città di Gatteo”

GATTEO. Alle battute finali sui campi del Circolo Valle del Rubicone il trofeo “Città di Gatteo”, il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) maschile. Il match-clou ha visto il successo di Francesco Bellarmino (Ct Cesena) su Carlo Bombardi (Asd Tennis Valle del Rubicone) per 6-2, 6-1. Al termine le premiazioni effettuate dal maestro Andrea Fabbri. Quarti: Francesco Bellarmino (3.5)-Pier Luigi Bertozzi (3.5) 6-1, 6-1, Guido Giugliano (3.5, n.2)-Samuele Visotti (3.5) 4-6, 6-4, 10-5. Semifinali anche per Carlo Bombardi (4.3). Semifinali: Bellarmino-Giugliano 6-1, 6-1, Bombardi-Mattia Sirilli (3.4, n.1) 6-1, 6-1. Il giudice di gara è stato Massimo Carli.