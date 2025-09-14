Tennis, Francesco Bellarmino vince il “Città di Gatteo”

Tennis
Tennis, Francesco Bellarmino vince il “Città di Gatteo”

GATTEO. Alle battute finali sui campi del Circolo Valle del Rubicone il trofeo “Città di Gatteo”, il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) maschile.

Il match-clou ha visto il successo di Francesco Bellarmino (Ct Cesena) su Carlo Bombardi (Asd Tennis Valle del Rubicone) per 6-2, 6-1. Al termine le premiazioni effettuate dal maestro Andrea Fabbri.

Quarti: Francesco Bellarmino (3.5)-Pier Luigi Bertozzi (3.5) 6-1, 6-1, Guido Giugliano (3.5, n.2)-Samuele Visotti (3.5) 4-6, 6-4, 10-5. Semifinali anche per Carlo Bombardi (4.3). Semifinali: Bellarmino-Giugliano 6-1, 6-1, Bombardi-Mattia Sirilli (3.4, n.1) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è stato Massimo Carli.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui