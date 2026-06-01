Tennis, Franceschini e Romagnoli negli ottavi al Paradiso

Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile conquistano gli ottavi Luca Franceschini (Tc Ippodromo) e Giacomo Romagnoli (Forum Forlì). Terzo turno: Alessandro Monti (3.3)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-3, 6-4, Francesco Mazzotti (3.3)-Mattia Graffiedi (3.5) 6-2, 6-4, Edoardo Vincenzi (3.3)-Nicola Ravera (3.4) 6-4, 6-0, Luca Franceschini (3.4)-Emmanuele Bomba (3.3, n.8) 7-6, 5-7, 14-12, Giacomo Romagnoli (3.5)-Filippo Marcaccini (3.3, n.7) 6-2, 1-6, 11-9.
Nel femminile quarti per Martina Orsini (Asd Paradiso) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni). Secondo turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Paola Israelachvili (3.3) 6-1, 6-1, Margaret Tonelli (3.5)-Vanessa Tessore (4.3) 6-4, 6-0. Ottavi: Martina Orsini (3.3)-Lucia Barbieri (4.1) 5-7, 6-2, 10-2, Ginevra Baldazzi (3.2)-Paola Mordini (3.4) 7-5, 6-2.