Tennis
Tennis: Francesca Rubinato vince il Ladies 40 del Cacciari, al ia il Terza della Polisportiva Sammartinese

IMOLA. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo nazionale Veterani. Si tratta di una tappa del circuito regionale Over 45-55-65 e Lady 40 (limitato alla 3° categoria) che terrà banco fino al 2 settembre.

Nell’Over 45 quarti per Marco Morandi e Stefano Monti.

3° turno: Andrea Cucchi (3.5)-Daniele Tassi (4.1) 6-1, 6-3, Andrea Caniato (3.5)-Enrico Romagnoli (4.1) 6-1, 7-5.

Ottavi: Marco Morandi (Nc)-Fabio Bernagozzi (3.4, n.4) 6-2, 6-0. Quarti anche per Stefano Monti (3.5).

Nell’Over 55 quarti per Carlo Alberto Gualandri e Massimo Romagnoli, semifinale per Francesco Piovani.

Tabellone finale, 1° turno: Massimiliano Marzagalli (4.1)-Gilberto Govi (3.5) 6-1, 6-2. Ottavi: Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Alessandro Claysset (3.5) 6-4, 6-1, Massimo Romagnoli (3.4, n.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-0, 6-0,

Quarti anche per Federico Lenzi (3.4, n.5). Quarti: Francesco Piovani (3.3, n.2)-Mauro Bigiani (3.5) 6-3, 6-1.

Tra le Ladies 40 finale tra due giocatrici del Ct Cacciari, Francesca Rubinato (n.1) ed Arianna Maltese (n.2). Successo di Francesca Rubinato per 3-6, 7-5, 4-1 e ritiro.

Semifinali: Rubinato (3.5)-Federica Corbino (4.5) 6-4, 6-1, Maltese (4.1)-Annalisa Ferraccioli (4.6) 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

FORLI’. Scatta oggi il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) organizzato dalla Polisportiva Sammartinese (Forlì). Il torneo, diretto dalla giudice di gara Loredana Amadori, terrà banco fino al 10 settembre e vede al via 54 giocatori. Si parte con la sezione di 4° categoria, a seguire il tabellone finale dove i big sono certamente i 3.4 Mario Borghi, Daniele Lusini, Stefano Agostino, Davide Quinto Cattoni, Stefano Bandini e Gianni Tiziano Del Gobbo. Primi match da oggi alle 9.

Il direttore di gara è Gianni Tiziano Del Gobbo.

