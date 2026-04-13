Tennis, Fracassi, Mattioli, Semprini agli ottavi al Villa Mussolini

Sui campi del Villa Mussolini avanza il torneo di 4° categoria maschile. Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Fulvio Fracassi (Ct Rimini), Elia Mattioli (Tc Riccione), Francesco Semprini (Ct Cerri). Terzo turno: Claudio Sanchioni (4.1)-Gabriele Stirati (4.1) 6-3, 7-6, Mario Nannucci (4.2)-Andrea Peruzzini (4.4) 6-2, 6-0, Fabio Travaglini (4.2)-Marco Benassi (4.3) 6-3, 6-3, Francesco Zonghetti (4.2)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-1, 6-2, Giovanni Casadei (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1) 5-7, 6-2, 10-7, Samuele Cardinali (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-7, 6-1, 10-6, Michele Simoni (4.1, n.16)-Denis Marini (4.1) 6-3, 4-6, 10-5, Luca Violini (4.3)-Lorenzo Moretti (4.2) 6-1, 6-4, Davide Pierini (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.14) 4-6, 7-5, 10-6.
Quarto turno: Fulvio Fracassi (4.3)-Cristian Achilli (4.1, n.9) 7-5 e ritiro, Elia Mattioli (4.4)-Claudio Marcantoni (4.1, n.4) 7-6, 7-5, Fulvio Cesari (4.1, n.13)-Vittorio Patrignani (4.2) 6-3, 6-4, Francesco Semprini (4.2)-Massimo Vannoni (4.1, n.12) 6-4, 6-3, Fabio Montebelli (4.3)-Maurizio Bologna (4.1, n.11) 2-6, 6-4, 10-4, Luca Pagnini (4.2)-Attilio Costa (4.1, n.3) 6-7, 6-3, 10-6, Andrea Bonetti (4.1, n.10)-Luca Calzini (4.4) 6-4, 6-3, Mauro Della Vittoria (4.1, n.7)-Gianmarco Gianni (4.3) 6-0, 6-0.