Tennis, Fossi e Viroli al 3° turno al Forum

E’ partito il torneo Open organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Gioielleria Ricci Camillo” dotato di ben 4000 euro di montepremi. Al momento i giocatori con classifica migliore sono nell’ordine il 2.1 Manuel Mazza, i 2.2 Nicolas Bianchi ed Enrico Baldisserri e i 2.3 Nicola Ravaioli e Nicola Filippi. Tabellone Nc, turno di qualificazione: Samuele Rocca-Matteo Grossi 7-5, 6-4, Luca Dal Pozzo-Alessandro Bertozzi 6-2, 5-5 e ritiro, Francesco Farfaneti-Gaspare Taiuti 6-0, 6-1, Luca Poletti-Matteo Bernardini 6-0, 6-0. Tabellone 4.6-4.1, secondo turno: Giacomo Fossi (4.5)-Marco Perfetti (4.5) 6-2, 6-0, Nicholas Viroli (4.5)-Cristopher Gardelli (4.5) 7-5, 6-1.