Tennis, Foschini e Lugaresi in semifinale al Paradiso

Al Centro Tennis Paradiso è alle battute finali il torneo di 3° categoria femminile. La prima a conquistare le semifinali è stata la giovane ravennate Anna Foschini, 3.2 del Ct Zavaglia, che prima ha battuto 6-3, 6-3 la 3.3 Martina Orsini, poi ha beneficiato del forfait della sua avversaria, la 3.1 Ginevra Baldazzi (n.1). Semifinali anche per Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) che ha piegato Bianca Cecchini (3.2) 6-7, 6-2, 10-4 e per la 3.1 Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy), testa di serie n.3, che ha beneficiato del forfait della sua avversaria.