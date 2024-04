Tennis, Foschini e Battistini vincono ad Argenta

Anna Foschini e Luca Battistini hanno vinto il torneo giovanile del Centro Tennis Argenta. La ravennate del Ct Zavaglia si è aggiudicata il tabellone Under 12 battendo in semifinale Sofia Bianchi 6-1, 6-3 e in finale Agata Pagliarini 6-0, 6-2. Successo di Luca Battistini (Tc Ippodromo), allievo della scuola Tennissimo, nel tabellone Under 14 dove ha messo in fila Cesare Biondi in semifinale 1-6, 6-4, 10-6 e in finale Antonio Giangregorio 6-2, 6-0. Nell’Under 16 femminile successo di Sofia Foggia in finale su Giulia Nobili 6-3, 6-2.