Tennis: Foschi vince il torneo Uisp alla Borello Academy, Frontini e Tarini nei quarti al Tc Coriano

BORELLO. Il Torneo Uisp organizzato come ogni anno dal Borello Tennis Academy in chiusura di stagione ha visto il successo di Maurizio Foschi in finale su Flavio Caporali. La finale si è giocata “in campo neutro” al Circolo Tennis Cesena viste le avverse condizioni meteo che hanno reso molto difficile lo svolgimento degli incontri tra settembre ed ottobre. Sono stati 34 gli atleti che hanno partecipato a questo torneo organizzato dalla Borello Tennis Academy in collaborazione con la Uisp di Forlì-Cesena. Torneo concluso a fatica, a cui rimane l’ultimo atto del torneo B dei “riesumati” che vede come finalisti Riccardo Marino ed Andrea Mordenti.

CORIANO. Macina risultati sui campi del Tennis Club Coriano il torneo nazionale di 4° categoria femminile. Le prime a conquistare i quarti di finale sono state Alessia Frontini (Ct Cerri) ed Elena Tarini (Polisportiva 2000 Cervia), seguite da Anna Parmeggiani (Tc Riccione), Margaret Tonelli (Ct Cerri) e Benedetta Patimo (Ct Rimini).

4° turno: Maria Luisa Palacios Sanchez Fernandez (4.2)-Claudia Montanari (4.3) 6-0, 6-3, Paola Israelachvili (4.2)-Federica Ceccolini (Nc) 6-0, 6-1, Sofia Ferrari (4.2)-Erica Gasperoni (4.3) 7-6, 4-6, 10-5. Ottavi: Alessia Frontini (4.1)-Silvia Rinaldini (4.1, n.7) 7-6, 7-5, Elena Tarini (4.1, n.6)-Emma Molinari (4.2) 7-5, 6-4, Anna Parmeggiani (4.1, n.1)-Nicole Menghi (4.4) 6-4, 2-1 e ritiro, Margaret Tonelli (4.1)-Monica Rossi (4.3) 6-1, 6-2, Benedetta Patimo (4.1, n.5)-Cecilia Spighi (4.2) 1-6, 6-4, 10-6.

Il giudice arbitro del tabellone è Galileo Guiducci, giudice arbitro titolare Giuseppe Del Bianco, direttrice di gara Sabrina Bertuccioli.