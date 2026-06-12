Tennis Forum, super weekend con il torneo Wheelchair “Città di Forlì” e i play-off di Serie C

FORLI’. Settimana di grandi eventi al Forum Tennis che ospiterà il torneo Wheelchair “Città di Forlì” ed i play-off di serie C, appuntamenti di grande rilievo che animeranno i campi del Circolo. Da ieri a domenica il Forum ospita la 3ª tappa del Circuito Nazionale Fitp Wheelchair, il prestigioso Torneo di Tennis in Carrozzina “Città di Forlì”. L’evento vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, confermando la tradizione del Circolo forlivese nel promuovere lo sport inclusivo e nel sostenere il movimento del tennis in carrozzina, di cui il Forum è punto di riferimento storico sul territorio. Le gare si svolgeranno per l’intera durata del weekend, con incontri di singolare e doppio che offriranno al pubblico un tennis di altissimo livello tecnico e umano. Sono 11 i giocatori al via nel singolare maschile, guidato dal n.1 del seeding Diego Amadori, il n.2 è Luca Paiardi. 1° turno: Andrea Mancuso-Giovanni Galifi 6-2, 6-3, Antonio Montinaro-William Biondini 6-1, 6-1, Dario Benazzi-Simone Beltrame 6-3, 6-2. Nel doppio maschile al via cinque coppie, n.1 Amadori-Vasta, n.2 Mancuso-Paiardi. Il giudice di gara è Graziano Farolfi.

La settimana si concluderà con un appuntamento altrettanto atteso: domenica 14 giugno la squadra di serie C del Forum Tennis scenderà in campo per l’andata dei play-off promozione in Serie B, affrontando il Ct Foggia. Un match decisivo che rappresenta il coronamento di una stagione straordinaria e che potrebbe aprire al Circolo le porte della categoria superiore. Il Forum Tennis invita soci, appassionati e cittadini a partecipare e sostenere gli atleti in questi giorni di grande sport, inclusione e passione tennistica.

Senza dimenticare che da domenica parte al Forum il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo “R.S. Elettroimpianti”, che vede al via ben 114 giocatori. Il torneo terrà banco fino al 28 giugno ed è diretto dalla giudice di gara Benedetta Tolomei. I big del torneo sono sicuramente i 3.1 Andrea Tinarelli e Lorenzo Ravaglia, seguiti dai 3.2 Alessandro Vavalà, Nicolò Ceccarelli, Ian Catallo, Andrea Niquoziani, Francesco Cuppi, Alan Adiel Bardi, Achille Mari e Filippo Flamigni.