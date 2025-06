Tennis, Forum sfuma la promozione

Giornata sfortunata per il Forum Forlì che ha perso il match di ritorno a Brescia contro il Tc La Fenice e vede sfumare così la promozione in B2 maschile. Il team romagnolo aveva vinto 4-2 il match di andata a Forlì, ma nel ritorno ha ceduto 5-1 in Lombardia e quindi deve rimandare l’obiettivo promozione.

Intanto entra nel vivo al Forum il torneo di 3° categoria maschile. Nel tabellone finale avanzano Samuele Visotti, Matteo Arfellini, Marco Vittori e Mario Borghi. Secondo turno: Samuele Visotti (3.5)-Tiziano Gianni Del Gobbo (3.4) 6-4 e ritiro, Matteo Arfellini (4.1)-Tommaso Alberti (3.5) 6-3, 3-0 e ritiro, Marco Vittori (3.4)-Giacomo Romagnoli (4.1) 6-1, 6-3, Mario Borghi (3.4)-Maurizio Perpignani (3.5) 1-6, 6-3, 14-12, Luca Baraghini (4.1)-Fabrizio Mariani (3.5) 6-2, 6-2, Matteo Rossi (4.1)-Giuseppe Leoncini (3.5) 6-4, 6-4.