Tennis, Forum, Riccione e Faenza brillano in C maschile

Giocata la terza giornata della prima fase regionale di qualificazione nel campionato di serie C maschile. Nel 4° girone pareggio 3-3 tra Ct Cesena e Sporting Club Carpi: Gianmarco De Pietri-Andrea Rondoni 6-4, 7-5, Marco Caporali-Maurizio Pierpaolo Moro 6-2, 6-4, Gabriele Sgroi-Gabriele Rodella 6-2, 6-0, Andrea Gualdi-Giacomo Mazzotti 3-6, 7-6 (5), 6-4, Moro-Cavazzoli b. Giangrandi-Savini 6-1, 6-2, Caporali-Sgroi b. De Pietri-Gualdi 6-1, 6-1. Sconfitto in casa il Tc Viserba per 5-1 dalla Virtus Bologna: unico punto dei riminesi con il doppio Vagnini-Manfredi su Schiavone-Sorace Biagini per 6-2, 6-4.

Nel 5° girone sconfitta casalinga del Ct Rimini per 4-2 contro il Centro Tennis Argenta, i due punti per i romagnoli sono arrivati da Luca Padovani che ha battuto 6-3, 7-5 Elia Brunelli e da Filippo Fracassi che si è imposto per 6-0, 6-2 su Rolando Binelli.

Nel 6° girone a segno nella terza giornata il Forum Forlì, al secondo successo per 6-0, questa volta a danno del Ct Cervia: Nicola Filippi-Manuel Schuett 4-6, 6-1, 6-2, Nicola Ravaioli-Nicola Tocci 6-2, 6-2, Jamal Urgese-Enea Castelvetro 6-3, 6-0, Marco Chiarello-Stefano Stifani 6-3, 7-6 (5), Ravaioli-Urgese b. Stifani-Schuett 6-1, 6-3, Guidi-Filippi b. Castelvetro-Tocci 6-0, 4-6, 10-3. Nell’altro match successo del Nettuno Tc Bologna per 4-2 sul Ravenna Sport Center, con i due punti del team bizantino vinti da Alan Maldini su Edoardo Maccagnani per 5-7, 7-5, 6-3 e da Nanni-Foschini su Cavaretta-Maccagnani per 6-0, 3-6, 10-4.

Nel 7° girone due vittorie casalinghe per 5-1, quelle del Tc Riccione A e del Tc Faenza. Tc Faenza-Tc Ippodromo Cesena: Mattia Bandini-Luca Pompei 6-1, 6-0, Edoardo Pompei-Alessandro Galassi 6-0, 6-2, Mattia Barducci-Mattia Sartoni 6-1, 6-1, Andrea Bosi-Nicolò Gerbino 6-2, 6-2, Pompei-Vincenzi b. Galassi-Gerbino 6-1, 6-2, Bandini-Falconi b. Barducci-Francia 2-6, 6-4, 12-10. Il Tennis Club Riccione A si è imposto per 5-1 il Galimberti Tennis Team: Davide Brunetti-Federico Strocchi 6-4, 6-1, Alberto Maria Mami-Roberto Lavelli 6-2, 6-1, Luca Butti-Leonardo Romano 6-0, 3-6, 6-3, Francesco Muratori-Alberto Levoni 6-2, 6-1, Strocchi-Mami b. Romano-Lavelli 6-3, 7-5, Butti-Muratori b. Brunetti-Levoni 6-7, 6-2, 10-4.