Tennis, Forum Forlì: grandi numeri e tanta voglia di crescere

E’ appena iniziato un 2024 ricco di novità e di programmi tecnici per il Forum Tennis Forlì. Si parte dal nuovo presidente, Filippo Portalupi, che solo pochi giorni fa ha preso il posto di Giuseppe Monterosa alla guida del Club. Tante le sfide che attendono il direttivo appena eletto: «La nuova normativa delle sport ha messo un po’ in crisi le associazioni sportive – sottolinea Portalupi – ma il mio impegno sarà diretto a lavorare nel solco tracciato da Monterosa, con l’obiettivo di continuare a far crescere ancora di più la scuola tennis, certamente una delle principali a Forlì. Cercheremo di far diventare questa scuola la numero uno, già ora tutti gli anni dobbiamo escludere qualche ragazzo, perché siamo pieni, abbiamo difficoltà ad esaudire tutte le richieste, non possiamo far fronte all’intera domanda di tennis perché, in caso contrario, dovremmo togliere ore ai soci. Nell’arco del tempo il circolo fatto investimenti importanti, da due campi coperti in inverno siamo passati a cinque sui sei disponibili. L’obiettivo è chiudere anche il sesto campo, in questo caso potremmo soddisfare le esigenze attuali che sono salite parecchio con la Sinner-mania. Naturalmente dobbiamo accogliere anche l’utenza pubblica perché è un circolo del Comune e quindi dobbiamo cercare di accontentare sia i nostri soci che l’utenza libera».

Portalupi indica anche alcuni obiettivi da realizzare entro breve: «Con il Covid si sono interrotte attività importanti, noi abbiamo come punto di forza anche la scuola di tennis in carrozzina ed abbiamo organizzato negli ultimi anni pre-Covid il torneo internazionale di Wheelchair, l’ultimo torneo è stato davvero eccezionale, 60 giocatori provenienti da tutti i continenti, ma con il Covid si è fermato. Abbiamo intenzione di ricominciare ad organizzarlo perché è un evento prezioso anche per la città di Forlì».

Il maestro Stefano Gelli racconta una situazione tecnica davvero brillante: «Per la corsistica non c’è un posto, abbiamo sempre avuto una lista d’attesa, ora è aumentata, d’altronde dobbiamo bilanciare gli spazi tra utenza e soci e come trend negli ultimi anni abbiamo sempre fatto il pieno, abbiamo tantissimi giovani».

In questo momento la scuola annovera 156 allievi. «Gelli ha dato qualità alla scuola – dice l’ex presidente Giuseppe Monterosa – limitando il numero dei ragazzi che vanno in campo, in modo che ciascuno abbia spazi adeguati».

Tra breve inizierà anche una stagione organizzativa importante e ricca di eventi: «Quest’ anno, dopo la grande rassegna giovanile in corso proprio in questi giorni con 318 giocatori, organizzeremo un torneo di 4a categoria maschile, un 3a maschile, un Open maschile e due tappe del circuito Tpra. A livello di squadre – continua Gelli - stiamo partecipando al Nonantola maschile, al Mingori Over 55, in seguito faremo la serie C maschile con Nicola Filippi, Tommaso Filippi, Nicola Ravaioli, Sasha Marinoni, Marco Chiarello, Daniele Gaspari, e capitano il sottoscritto. Faremo anche la D3 maschile, la D4 maschile con due squadre, l’Under 14 maschile con due squadre, l’Under 16 maschile e l’Under 18 maschile, l’Over 45 e Over 55 maschile. Aggiungo che la squadra di serie C parteciperà al Tour della Croazia nel mese di marzo, due tornei Itf Men’s Future, quelli di Porec e Rovigno».

Lo staff tecnico del Forum vede nel ruolo di direttore tecnico il maestro Stefano Gelli, istruttori di secondo livello Daniele Gaspari, Andrea Gozzoli, Sasha Marinoni, Filip Radovanovic, di primo grado Nicola Filippi. Preparatore atletico Nicola Mingozzi. E intanto è in pieno svolgimento il torneo sociale Winter Cup che ha coinvolto 100 iscritti, mentre sono in programma per il periodo estivo stage agonistici, il centro estivo e la scuola tennis. Perché al Forum non ci si ferma mai.