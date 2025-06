Tennis, Forum, Faenza e Ippodromo nei play-off di serie C

Tre squadre romagnole ai nastri di partenza nei play-off di serie C, si tratta del Forum Forlì nel maschile e Tc Faenza e Tc Ippodromo nel femminile. Il Forum affronterà il Tennis La Fenice di Brescia, si parte il 15 giugno in Lombardia, ritorno il 22 giugno in Romagna, chi vince sale in B2. Nel femminile il Tc Faenza ospita il 15 giugno nel match di andata il Circolo Le Roccette di Mascalucia (Catania), ritorno in Sicilia il 22 giugno. Il Tc Ippodromo Cesena parte con il match casalingo contro il Professional Tennis Park di Calenzano (Firenze), ritorno in Toscana il 22 giugno.