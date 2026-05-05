Tennis, Forum e Ten Sport ai quarti in C maschile

Forum Forlì e Ten Sport Center di Pinarella approdano ai quarti nel tabellone regionale del campionato di serie C maschile. Il Forum ha battuto in casa 4-0 nel derby il Tc Faenza, continuando così il cammino perfetto, visto che finora la squadra forlivese non ha perso alcun parziale, vincendo sempre per 6-0 nella fase regionale. Contro Faenza: Nicola Filippi-Mattia Bandini 6-1, 6-4, Nicola Ravaioli-Edoardo Pompei 6-3, 6-1, Tommaso Filippi-Mattia Sartoni 6-0, 6-1, Alex Guidi-Edoardo Vincenzi 6-0, 6-0. Molto bene anche il Ten Sport Center che ha battuto 4-0 il Ct Correggio: Mattia Benedetti-Niccolò Iemmi 7-5, 6-4, Diego Orlando-Elio Testi 5-7, 6-0, 6-2, Riccardo Bodgan Pastrav-Giulio Zamboni Campadelli 6-3, 7-5, Enea Vinetti-Marcello Ferrara 6-0, 6-2. Domenica nei quarti (dalle 9) Forum Tennis-Cere e Ten Sport Center-Davi.s Tennis Team, chi vince si qualifica per il tabellone nazionale.

Sconfitti invece Ct Massa e Ct Cervia rispettivamente contro Ct Pavullo (5-1) e Cere (4-3).

Nei play-out vincono e si confermano in categoria Ravenna Sport Center (4-2 al Centro Tennis Argenta), Tc Ippodromo Cesena (4-2 al Tc Salsomaggiore), Tc Riccione B (4-0 al Tc Viserba), Sporting Carpi (4-2 al Ct Rimini), Nettuno Tc Bologna (5-1 al Galimberti Tennis Team) e Tc Riccione A (4-0 al Club La Meridiana).