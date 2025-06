Tennis, Forum a segno nei play-off di C

Giocati i match di andata nel tabellone nazionale di play-off della serie C, maschile e femminile. Nel maschile il Forum Forlì era impegnato sui campi del Tennis La Fenice di Brescia. I romagnoli si sono imposti 4-2: Ravaioli-Rosellini E. 6-2, 6-2, Tommaso Filippi-Salvi 6-1, 3-6, 7-5, Rosellini C.-Ercolani 6-4, 6-2, Chiarello-Di Tommaso 6-4, 6-4, Ravaioli-Filippi b. Salvi-Scainelli 6-0, 6-3, Rosellini-Rosellini b. Ercolani-Chiarello 6-3, 6-3. Domenica il ritorno a Forlì.

Nel tabellone femminile il Ct Ippodromo parte con un pareggio in Toscana (2-2) contro il Circolo Professione Tennis Park di Calenzano. Ora si punta tutto sul ritorno di domenica a Cesena. Pareggio per 2-2 del Tc Faenza in casa contro la formazione siciliana de Le Roccette di Mascalucia, un punteggio che mantiene aperte tutte le chances in vista del match di ritorno di domenica in Sicilia.