Tennis: Forti vola nei quarti al Future di Trento, Mazza cambia casacca e giocherà per il Tc Crema

Trento. Francesco Forti vince un gran match contro il n.2 del seeding, l’inglese Harry Wendelken, per 6-3, 7-6 (4) e si qualifica per i quarti nel torneo Itf Men’s Future che va in scena sui campi dell’Ata Battisti di Trento (30.000 dollari, hard indoor). Esce di scena invece Enrico Dalla Valle, battuto 7-6 (4), 6-4 da Andrea Guerrieri. Nel doppio da segnalare la bella semifinale colta da Jacopo Bilardo in coppia con Giorgio Ricca.

Doppio, 1° turno: Bilardo-Ricca (n.4) b. Ferrari-Spiridon 6-2, 6-2, Forti-Romano (n.3) b. Perego-Rahmani (Ita-Iri) 6-3, 6-3. Nei quarti: Bilardo-Ricca b. Howse-Solonenko (Gbr) 6-4, 7-6 (4), Forti-Romano contro Jermar-Vesely (Cze).

Monastir. Nel torneo Itf Women’s Tour (15.000 dollari) tunisino di Monastir semifinali in doppio per la riminese Marta Lombardini. 1° turno: Lombardini-Raggi (n.4) b. Corvi-Gasparini 6-1, 4-6, 10-8. Nei quarti netto successo su Garcia Perez-Verma (Esp-Ind) per 6-2, 6-3. Ora contro Hosoki-Tse (Jpn-Nzl, n.1) per un posto in finale.

Manuel Mazza cambia casacca. Il riminese nato e cresciuto al Tc Viserba difenderà quest’anno i colori del Tennis Club Crema. Il romagnolo giocherà dunque in A1 per la formazione lombarda. A suggerire l’ingaggio è stato il suo attuale coach Riccardo Bonadio, che del Tennis Club Crema è stato uno degli elementi di forza nelle ultime due stagioni. Il friulano, non più in attività, ha deciso di lasciare la Serie A1 a favore dell’A2, ma prima di salutare ha suggerito di puntare su uno dei suoi allievi e dalle parti di via del Fante il consiglio non è caduto nel vuoto. “Mazza – dice Stefano Agostino, presidente del Tc Crema – è un ragazzo arrivato piuttosto tardi a certi livelli, ma che nelle ultime stagioni si è reso protagonista di una crescita costante”. I numeri lo confermano: entrato nel ranking mondiale solamente a 22 anni, Mazza ha vinto lo scorso anno due dei suoi tre titoli internazionali, imponendosi nei tornei Itf di Cattolica e Caltanissetta, e toccando come best ranking la posizione numero 509.