Tennis: Forti, Rottoli, Dalla Valle e Bondioli avanzano nelle qualificazioni del Challenger 125 di Napoli, Morolli e Dragoni ok ad Altamura

NAPOLI. Francesco Forti, Lorenzo Rottoli, Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli superano il 1° turno delle qualificazioni nel Challenger Atp 125 di Napoli (203.900 euro, terra), la “Guerri Napoli Tennis Cup”. Da sottolineare la prova di Francesco Forti che dopo la finale persa a Foggia contro il ceko Hynek Barton in due ore e 36 minuti di gioco, è andato in macchina a Napoli e ha battuto il russo Chepelev in due ore e 15. Nel complesso quattro ore e 51 minuti in campo. Così al 1° turno: Francesco Forti-Andrey Chepelev (Rus. n.7) 4-6, 6-2, 6-3, Lorenzo Rottoli-Luca Potenza (n.8) 5-7, 6-4, 6-4, Enrico Dalla Valle (n.12)-Fabrizio Karol Pio Osti (wild-card) 6-2, 6-2, Andrea Guerrieri (n.6)-Jacopo Bilardo 6-3, 6-1, e Federico Bondioli (n.9)-Giovanni Ciocca (wild-card) 6-2, 6-0. Nel turno finale: Forti-Lorenzo Carboni, Hynek Barton (n.2)-Rottoli, Dalla Vale-David Jorda Sanchis (Esp, n.4) e Bondioli-Andrea Guerrieri (n.6).

Parte dal tabellone principale con una wild-card Carlo Alberto Caniato che al 1° turno trova un’altra wild-card, Jacopo Vasamì, portacolori del Ct Massa.

ALTAMURA. Alberto Morolli (n.16) ed Alessandro Dragoni avanzano nelle qualificazioni del torneo Itf Men’s Future di Altamura (hard indoor). Così all’esordio: Morolli-Raffaele Bia (wild-card) 6-3, 6-3, Dragoni-Felipe Garla (Bra, n.12) 6-2, 6-2. Nel 2° e decisivo turno: Dragoni contro il vincente tra Alessandro Coccioli (n.7) e Manolo Baldini (wild-card), Morolli-Gabriel Sardo.

Partono dal tabellone principale Alessandro Pecci (n.5), Filippo Mazzola e Michele Mecarelli.