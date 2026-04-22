Tennis: Forti, Mazza e Angelini volano nei quarti al Future di Santa Margherita di Pula

SANTA MARGHERITA DI PULA. Francesco Forti, Manuel Mazza e Lorenzo Angelini conquistano i quarti nel torneo Itf Men’s Future di Santa Margherita (30.000 dollari, terra). Nel 2° turno Forti ha battuto 6-4, 3-6, 6-4 lo spagnolo Sergio Planella Hernandez (qualificato) in due ore e 48 minuti di gioco, Mazza si è imposto più facilmente su Giammarco Gandolfi (qualificato) per 6-1, 6-3, Angelini-Lucca Helguera Casado (Esp) 6-2, 6-3. Nei quarti il derby Angelini-Forti, mentre Mazza sfida il russo Andrey Chepelev (n.4). Intanto la riminese Marta Lombardini, dopo aver superato le qualificazioni, passa anche il 1° turno del main-draw battendo la bulgara Denislava Glushkova per 6-4, 6-2. Ora ottavi contro la serba Natalija Senic (n.6).