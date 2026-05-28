Tennis, Forti, Marchi, Olivieri al 4° turno al Casalboni

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. In evidenza nel tabellone finale, tra gli altri, Stefano Forti, Nicola Marchi, Carlos Bevilacqua e Vincenzo Olivieri. Tabellone finale, Terzo turno: Lorenzo Podeschi (4.5)-Attilio Doria (4.3) 6-3, 6-1, Michele Massari (4.3)-Enea Venturini (4.5) 7-6, 7-6, Fabio Montebelli (4.3)-Federico Biondi (4.5) 6-0, 6-1, Massimo Casali (4.5)-Enrico Bianconi (4.3) 6-4, 1-6, 10-8, Andrea Muratori (4.3)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-0, 6-0, Stefano Forti (4.3)-Daniele Pasolini (4.5) 6-4, 6-2, Nicola Marchi (4.3)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-2, 6-0, Carlos Bevilacqua (4.2)-Davide Mazzotti (4.4) 6-3, 6-0, Vincenzo Olivieri (4.3)-Andrea Caprini (4.4) 6-3, 6-2.