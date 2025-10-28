Tennis, Forti ko, avanza Angelini

Francesco Forti sconfitto all’esordio nel Challenger Atp 50 di Monastir (60.000 dollari, hard outdoor). Il cesenaticense è stato sconfitto 6-4, 6-7 (2), 7-5 dallo svizzero Remy Bertola.

Lorenzo Angelini subito a segno nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future maltese de La Marsa (15.000 dollari, hard outdoor). Il forlivese ha battuto nettamente 6-2, 6-3 all’esordio l’inglese Millen Hurrion.

Marta Lombardini parte con il piede giusto nel torneo Itf Women’s Tour di Solarino (15.000 dollari, hard outdoor). La riminese del Tc Viserba all’esordio ha battuto 6-3, 6-3 Barbara Dessolis.

Selva Val Gardena. Jacopo Bilardo e Alessandro Dragoni escono al primo turno nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future di Selva Val Gardena piegati rispettivamente da Sandro Kopp 6-4, 7-6 (4) e . Alessandro Dragoni, dopo essersi qualificato, è stato battuto 7-5, 6-1 da Lorenzo Balducci (wild-card). Doppio, 1° turno: Dragoni-Morolli contro Homola-Stuffer (Svk-Ita), Bilardo-De Bernardis (n.2) b. Cauzzi-Haller 6-1, 7-5.