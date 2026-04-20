Tennis, Forti e Mazza ok a Santa Margherita

Alessandro Pecci in campo anche questa settimana nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future di Sharm El Sheik (30.000 dollari). Per il riccionese esordio ostico contro uno specialista del veloce, l’australiano Charlie Fancut. Pietro Augusto Bonivento ha giocato le qualificazioni fermandosi al secondo turno battuto 6-1, 7-5 dallo slovacco Tomas Lanik.
Nella tappa Itf Men’s Future di Santa Margherita (30.000 dollari, terra) diversi romagnoli al via nel main-draw. Così all’esordio: Francesco Forti (n.6)-Lorenzo Lorusso 6-3, 3-6, 6-3, Manuel Mazza (n.7)-Michele Mecarelli 6-4, 6-2, Kasra Rahmani (Iri)-Lorenzo Rottoli 6-4, 6-2, Nel primo turno delle qualificazioni femminili: Marta Lombardini-Camilla Gennaro (n.15) 6-3, 6-3. Per la riminese turno di qualificazione contro la ceka Julie Pastikova, testa di serie n.2.