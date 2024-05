Tennis: Foronci e Minotti in semifinale al Tc Laghi, avanza il Memorial Nola del Mi.Ma.

Sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli Elia Lazzeri (Nettuno Tennis Club), eliminando il n.1 del seeding Fabrizio Foronci, ed il beniamino di casa Filippo Minotti sono i primi semifinalisti nel torneo di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo), la prima edizione del trofeo “Città di Forlimpopoli”. Conquista i quarti la sorpresa del torneo, Alessandro Monti.

Tabellone finale, ottavi: Riccardo Delle Site (3.4)-Federico Suzzi (3.5) 6-3, 7-5, Alessandro Monti (Nc)-Daniele Lusini (4.2) 6-0, 6-2. Quarti: Elia Lazzeri (3.4)-Fabrizio Foronci (3.3, n.1) 6-2, 6-2, Filippo Minotti (3.5)-Stefano Agostino (3.3, n.3) 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttrice di gara Doretta Agnoletti.

Intanto il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli lancia sulla scena federale un nuovo torneo giovanile, la prima edizione del trofeo “Hotel Giannina Forlimpopoli” in programma dal 15 al 13 giugno per le categorie Under 12 e 14, maschili e femminili.

CERVIA. Da lunedì il tennis di qualità continua ad essere protagonista, dopo il torneo Itf Masters Tour, sui campi del Circolo Mi.Ma. Tennis Mare e Pineta con il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, il 2° memorial “Guglielmo Nola”. Sono ben 98 gli iscritti nel maschile che vede nel ruolo di principali favoriti i 3.1 Riccardo Foschini, Lorenzo Galuppi, Andrea Zanuccoli e Filippo Maestri ed i 4.2 Daniele Patti, Riccardo Muratori, Federico Strocchi, Jacopo Liverani, Nicola Montagna e Federico Duranti. Primo tabellone riservato agli Nc. Secondo tabellone riservato ai 4° con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Gian Luca Biancoli, Alessandro Casadei, Giuseppe Falconi, Loris Pasini, Lorenzo Vicari, Cristiano Pinna, Daniele Bravi, Matteo Nibbio, Giuseppe Tafà, Cristiano Moschini, Alessandro Gostoli, Roberto Sanzani e Raffaele Mitri. Tra i primi a qualificarsi per il tabellone finale Daniele Bravi (Polisportivo Monti).

2° turno: Christian Giacalone (4.5)-Alberto Renzi (Nc) 6-1, 6-3, Gianpaolo Magnani (4.5)-Roberto Montori (Nc) 6-1, 6-0, Giacomo Sgubbi (Nc)-Luigi Vicari (4.4) 6-0, 6-0, Alessandro Donati (4.6)-Domenico Spitaleri (4.4) 6-2, 7-5, Federico Crisafulli (4.4)-Marco Bianchi (4.6) 6-3, 6-3,

3° turno: Franco Cavallo (4.2)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 7-5, 6-2, Fabio Vinetti (4.2)-Roberto Beghi (4.4) 6-2, 6-3, Frederic Raffini (4.2)-Andrea Bernardi (4.2) 6-2, 6-0.

Turno di qualificazione: Daniele Bravi (4.1, n.7)-Paolo Sabatini (4.2) 6-1, 6-0.

Nel femminile (24 iscritte) le favorite sono le 3.2 Chiara Giorgetti e Valentina Benini, seguite dalle 3.3 Sofia Baldani ed Iryna Horai. Il giudice arbitro è Alessandro Rondinelli.