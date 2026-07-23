Tennis, Fornaciari, Strocchi, Vinetti nei quarti al “Golfetta”

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo di 2° categoria maschile, il trofeo “Golfetta”, dotato di 500 euro di montepremi. Conquistano i quarti Luigi Fornaciari, Federico Strocchi ed Enea Vinetti. Terzo turno: Luigi Fornaciari (2.7)-Andrea Rondoni (2.7, n.8) 7-6, 6-0, Federico Strocchi (2.6, n.4)-Simone Piraccini (2.7) 4-6, 7-6, 6-2, Enea Vinetti (2.6, n.3)-Pietro Fiori (2.7) 6-0, 6-3.
Intanto da sabato scorso si gioca, sempre sui campi del Ten Sport Center, il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Diego Barchi (n.1)-Alessandro Morigi 6-1, 6-0, Tommaso Colombari-Francesco Zeppi 6-1, 6-1, Duccio Dei (n.3)-Gabriele Battistini 5-7, 6-1, 10-3, Lorenzo Saccani (n.4)-Lorenzo Casadei 3-6, 7-6, 10-6. Primo turno tabellone finale: Diego Felloni-Federico Montuschi 6-0, 5-7, 10-8. Nell’Under 16 maschile sesto turno: Leone Bertaccini-Gabriele Lasconi 7-6, 6-2, Leone Franchi-Federico Negroni 6-4, 6-4, Filippo Caspoli-Gianmarco Meroni 7-5, 6-2.