Tennis, Fognini si è ripreso e sarà a San Marino

Fabio Fognini sarà uno dei protagonisti più attesi, il principale per tanti tifosi della Penisola, degli Internazionali di Tennis San Marino Open 2024, Challenger Atp 125 con montepremi di 148.625 euro che prende il via oggi (con le qualificazioni) per tenere banco fino a domenica 4 agosto sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio.

Il 37enne di Arma di Taggia, primo italiano ad aggiudicarsi un Masters 1000, a Monte-Carlo nel 2019, arrivando ad accomodarsi nel luglio di quell’anno sulla nona poltrona mondiale, dopo l’indisposizione che l’ha condizionato nell’Atp 250 di Umago, ha infatti sciolto le riserve e accettato la wild-card. «Dopo la brutta parentesi di Umago sono pronto per tornare in campo a San Marino - dice Fognini, alla seconda partecipazione di fila all’evento del Titano - dove dodici mesi fa ho toccato con mano il calore del pubblico e l’energia che ti sa regalare. Sono contento di tornare, ringrazio gli organizzatori per l’opportunità».

Attualmente n.70 della classifica mondiale, Fabio è uno dei più accreditati pretendenti al titolo nella 31ª edizione degli Internazionali. La seconda wild-card è andata Marco Cecchinato, che proprio a San Marino nel 2013 ha conquistato il primo titolo Challenger fino a spingersi alla 16ª posizione mondiale. Intanto oggi con le qualificazioni (ingresso libero, dalle 10) prende il via il torneo. Tra coloro che inseguono un posto nel main draw anche i riminesi Manuel Mazza e Alberto Bronzetti.

Perugia

Jacopo Bilardo in coppia con Gianluca Cadenasso vince il doppio nel torneo Itf Men’s Future di Perugia (terra). Nella finalissima vittoria per 6-3, 6-1 su Lorenzo Lorusso e Felipe Virgili Berini.

Stobrec

Fabio Leonardi ko in finale nel torneo Itf Junior Tour croato di Stobrec (terra). Il cesenate allievo della Galimberti Academy ha battuto in semifinale 6-3, 6-4 l’israeliano Itamar Verthaimer, ma in finale è arrivata la sconfitta 6-2, 5-7, 6-4 nel derby azzurro contro Gioele Cerelli.

