Tennis, Fognini ko: Muller-Tseng la finale del San Marino Open

Saranno il coreano Chun-Hsin Tseng e il francese Alexandre Muller a giocarsi l’edizione 2024 del San Marino Open stasera alle 20.30 nella finalissima. Nelle due semifinali di sabato sera, Tseng ha piegato al terzo set lo sfortunato argentino Francisco Comesana, che nel parziale decisivo ha accusato un problema alla schiena e ha portato a termina la sfida in condizioni palesemente menomate cedendo per 4-6, 6-1, 6-3. Nella seconda partita della serata, invece, Muller ha domato Fabio Fognini, come sempre genio e sregolatezza. Il francese ha dominato il primo set (6-2), l’azzurro ha reagito portandosi avanti di un break, ma al momento di chiudere, sul 5-4 e servizio, ha commesso qualche errore di troppo finendo per cedere 7-5.