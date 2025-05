Tennis: Foggia-Mattone la finale Under 10 al Villa Carpena, Under 12-16 da domani al Cicconetti

FORLI’. Avanza al Tennis Villa Carpena il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Sono ben 153 i giocatori al via in questa rassegna di grande spessore tecnico, con il meglio delle scuole agonistiche regionali, e non solo.

Under 10 maschile, tabellone finale, quarti: Mattia Gaggi-Matteo Silvani 6-3, 6-2, Tommaso Drei-Liam Lanzoni 6-3, 6-1, Gianmarco Diana-Alessandro Frezza 6-1, 6-0, Giacomo Barbieri-Manuel Vacca 6-0, 6-0.

Nell’Under 10 femminile finale tra Micol Foggia (Club La Meridiana) ed Emma Mattone (Ct Casalboni). Semifinali: Foggia-Alessia Sofia Badea 6-0, 6-0, Mattone-Noemi Gallina 6-4, 6-1.

Nell’Under 12 femminile ottavi: Sophia Zoumbare-Sofia Sanchi 4-6, 7-5, 12-10, Alessia Barducci-Victoria Vivi 6-2, 6-2.

Maschile, 2° turno tabellone finale: Alessandro Bonetti-Alessandro Pinto 6-4, 6-2, Gianmaria Dellarosa-Gianmaria Mancini 6-4, 6-2. Ottavi: Riccardo Degli Angeli-Diego Casadei 6-1, 6-1, Matteo Campana (n.5)-Pietro Allegra 6-2, 6-4, Alex Sciutti-Riccardo Cricca 6-7, 6-2, 10-6.

Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Sara Chierici (Ct Castenaso). Quarti: Marta Bruneo-Angelica Bonetti 7-5, 7-6.

Nel maschile quarti per Noè Baldini, Camillo Rossi, Elia Naldi e Cesare Biondi.

1° turno tabellone finale: Francesco Zanzini-Massimo Marcolini 6-1, 7-5, Nicola Papageorgiou-Francesco Camagni 6-4, 7-5, Nicolò Bollini-Tommaso Monti 6-3, 6-4, Alessandro Bisi-Leonardo Cenciarini 6-2, 6-0. Ottavi: Noè Baldini (n.1)-Tommaso Brandano 6-0, 6-4, Camillo Rossi-Mattia Vincenzi (n.6) 6-1, 6-2, Cesare Biondi (n.2)-Mattia Bruni 6-2, 6-2, Elia Naldi-Leone Matteo Geri 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

RIMINI. Parte la stagione organizzativa a livello federale per il Circolo Tennis Cicconetti di Rimini che da domani ospita il torneo nazionale giovanile Under 12 e 16, maschile e femminile, il trofeo “Designpatrimoniale”. Il torneo terrà banco fino al primo giugno e vedrà al via 44 giocatori nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 maschile (21 iscritti) prima sezione con gli Nc, tabellone finale guidato da Matteo Campana, Alessandro Bernabè, Andrea Magnoni e Lorenzo Xella, nel femminile guidano le fila Sofia Sanchi e Nicole Colonna. Nell’Under 16 maschile Emmanuele Bomba precede Tommaso Zanzini, nel femminile guidano il seeding Ginevra Baldazzi e Beatrice Zamboni. Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

Le categorie giovanili si completeranno sui campi del Circolo Tennis Cicconetti con il torneo Under 10 e 14 in programma dal 30 maggio all’8 giugno.