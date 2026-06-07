Tennis, Flamigni trionfa a Misano

Siamo al gran finale nel torneo di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Protagonisti del match-clou Alberto Levoni (Galimberti Tennis Team) e Filippo Flamigni (Ct Meldola) che si è imposto 6-0, 7-5. Quarti: Alberto Levoni (3.2, n.1)-Cesare Andrea Castellani (3.3, n.8) 6-3, 6-0, Alessandro Angeletti (3.3, n.4)-Isaac Casalboni (3.3, n.5) 6-3, 6-1, Filippo Flamigni (3.2, n.3)-Matteo Silvagni (3.5) 2-6, 7-5, 10-6, Nicolò Della Betta (3.3, n.7)-Michele Tonti (3.2, n.2) 6-4, 6-4. Semifinali: Levoni-Angeletti 6-1, 6-2, Flamigni-Della Betta 6-4, 6-1.