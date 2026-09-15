Tennis, Flamigni, Ceccarelli, Scafoletti avanti a Meldola

Entra nel vivo il torneo Open maschile organizzato dal Ct Meldola. Nel secondo tabellone, che vede in campo i giocatori fino alla categoria 3.1, si registrano le vittorie di Mattia Zannoni (Ct Zavaglia), Filippo Flamigni, Nicolò Ceccarelli (Ct Cesena) e Alberto Scafoletti (Ravenna Sport Center).
Secondo tabellone, quinto turno: Mathias Roman (4.1)-Alessandro Nanni (3.5) 4-6, 6-1, 10-7, Edoardo Vincenzi (3.3)-Filippo Pracucci (3.4) 4-6, 7-6 (5), 10-7, Giovanni Pambianco (3.3)-Emanuele Battistini (3.5) 6-3, 6-2, Mattia Zannoni (3.5)-Fabrizio Mariani (3.4) 6-2, 6-2, Leonardo Maccaferri (3.5)-Matteo Rossi (3.4) 1-6, 7-6 (5), 13-11.
Sesto turno: Filippo Flamigni (3.2)-Rocco Albini (3.3) 6-7 (3), 7-5, 10-7, Nicolò Ceccarelli (3.2)-Francesco Mazzotti (3.3) 7-6 (5), 6-0, Alberto Scafoletti (3.2)-Andrea Covezzi (3.4) 6-1, 6-1.