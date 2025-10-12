Tennis, firme Nobili al Tc Riccione

Sui campi del Tc Riccione è andato in scena il torneo di 3° categoria femminile con la formula Rodeo. Successo di Giulia Nobili. La 3.3 portacolori del Ct Granarolo ha battuto in semifinale la 3.3 di casa Ioana Bala 4-2, 4-1 e in finale 3-4, 4-2, 10-4 l’altra giovane portacolori del Tc Riccione, la 3.3 Eva Raimondi (n.1) che era approdata in finale superando 0-4, 4-3 9-7 la 3.4 Francesca Maria Tiranti.

Intanto da oggi si gioca, sempre sui campi del Tc Riccione, il campionato Provinciale Veterani per Over 45 e 55. Nell’Over 45 si parte con il tabellone di 4° che vede le seguenti teste di serie, i 4.1 Gabriele Stirati, Andrea Bonetti e Sandro Grossi, a seguire il tabellone finale con le teste di serie assegnate ai 3.3 Massimiliano Agnello ed Enrico Gaddoni. Nell’Over 55 prima sezione guidata dal 4.3 Fabrizio Marchini, nella seconda sezione il n.1 è il 4.1 Alessandro Gostoli, nel tabellone finale n.1 il 3.2 Pietro Montemaggi, n.2 il 3.3 Leonardo Bertozzi.