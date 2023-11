Tennis, Fiorini avanza a Orvieto

In pieno svolgimento sui campi del Tennis Club Open di Orvieto il torneo di pre-qualificazione agli Internazionali Bnl d’Italia 2024. Si tratta di un torneo, maschile e femminile, con 18.000 euro di montepremi. Nel tabellone finale il n.1 è il 2.1 Alessandro Pecci, il 2.2 Alberto Morolli è il n.15, in campo anche Alessandro Dragoni (2.3), Jacopo Bilardo (2.3) e Sevan Bottari (2.4). Dal tabellone di 3° si è qualificato Jacopo Fiorini (3.1), testa di serie n.4, che nel turno finale ha battuto 6-0, 6-1 Matteo Biondini (3.3), poi il portacolori del Tc Riccione è approdato al 3° turno del tabellone finale in compagnia del cesenate Pietro Augusto Bonivento, del forlivese Nicola Filippi (Forum Forlì) e del riccionese Jacopo Antonelli.

1° turno: Jacopo Fiorini (3.1)-Andrea Cerri (2.8) 6-3, 6-0.

2° turno: Pietro Augusto Bonivento (2.6)-Gianmarco Triggiano (2.8) 6-0, 6-2, Nicola Filippi (2.6)-Lorenzo De Vizia (2.7) 6-4, 4-6, 6-2, Jacopo Antonelli (2.6)-Niklas Stifter (2.8) 6-0, 6-3, Duccio Caciolli (2.6)-Tommaso Spina (2.7) 6-0, 4-2 e ritiro. Al 3° turno anche Jacopo Fiorini per il forfait del suo avversario.