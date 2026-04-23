Tennis: Fiori e Verucchi in semifinale all’Open di Conselice, Cafaro, Carletti e Rossi avanzano al Memorial Farina del Maretennis

CONSELICE. Alle battute finali il torneo nazionale di 2° categoria del Circolo Tennis Conselice, maschile e femminile. Il torneo diretto dal giudice di gara Erik Silloni (direttore di gara Fabio Felicetti). Nel maschile semifinali per Pietro Fiori (n.1) e Riccardo Verucchi (n.4).
Maschile, ottavi: Matteo Culcasi (3.1)-Gabriele Badaloni (3.2) 6-3, 6-7, 10-5, Lorenzo Marchioni (3.1)-Andrea Severi (3.2) 3-6, 6-4, 10-5. Quarti: Fiori (2.7)-Manuel Vincitorio (3.3) 6-0, 6-2, Verucchi (2.8)-Federico Costanzi (3.1) 6-3, 6-2.
Nel femminile quarti per Carlotta Venera, Gioia Bassi e Nicole Galassi, semifinali per Angie Bentini.
Ottavi: Carlotta Venera (2.8)-Alice Soprani (3.1) 3-6, 6-4, 10-6, Gioia Bassi (3.1)-Matilde Fini (2.8) 7-6, 6-7, 10-4, Nicole Galassi (3.2)-Ludovica Belluzzi (3.1) 6-1, 6-2. Quarti: Angie Bentini (2.8, n.3)-Emanuela D’Alba (2.8) 6-2, 6-4.
BELLARIA. Avanza sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile (limitato ai 4.3), il memorial “Farina”. Il torneo terrà banco fino al 3 maggio ed è diretto dal giudice di gara Rossano Paganelli, direttore di gara Alessandro Manco.
Nel maschile disco verde per Luca Cafaro, Vincenzo Carletti e Manuel Rossi.
1° turno tabellone finale: William Ventrucci (4.5)-Andrea Gobbi (4.6) 7-5, 1-6, 10-3, Lino Masi (4.5)-Diego Pasquinoni (Nc) 6-1, 6-4, Marco Cantagallo (4.4)-Nahuel Zanfino (4.4) 6-3, 4-6, 10-8, Valerio Moscatelli (Nc)-Filippo Sartini (4.5) 6-3, 6-1, Luca Cafaro (Nc)-Giovanni Cianciaruso (4.5) 7-5, 6-2.
2° turno: Dante Bevilacqua (4.4)-Andrea Caprini (4.4) 7-5, 7-6, Federico Della Rosa (4.4)-Gianmaria Morri (4.4) 1-6, 7-5, 12-10, Pierluigi Pennacchini (4.4)-Redeo Biondi (4.4) 6-2, 6-2, Luca Gianessi (4.4)-Francesco Visino (4.4) 6-3, 6-2, Vincenzo Carletti (4.3)-Gian Franco Frisoni (4.3) 6-1, 6-0, Manuel Rossi (Nc)-Claudio Degli Angeli (4.3, n.6) 6-2, 6-4.
Nel femminile (29 iscritte) le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.3 Patrizia Pritelli, Mariangela Leporale, Bianca Bulzamini e Shaylee Cieri. 1° turno: Silvia Urbini (Nc)-Lorena Maritza Penate (Nc) 6-0, 6-1. 2° turno: Letizia Rocchi (Nc)-Sara Viviani (4.5) 6-3, 6-2, Giulia Farina (4.5)-Valentina Di Nella (4.5) 7-6, 7-5, Letizia Rocchi (Nc)-Sara Viviani (4.5) 6-3, 6-2, Elena Baronciani (4.6)-Sofia Morri (4.6) 6-4, 6-3. Ottavi anche per Stella Della Bartola (4.5).