Tennis, finali romagnole al torneo Under di Pinarella

Alle battute finali sui campi del Ten Pinarella il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile finale tra Leonardo Castori (Tennix Training Center) e Matteo Silvani (Ct Cesena). Semifinali: Castori-Morozzi 6-3, 6-4, Silvani-Boschetti 6-0, 6-1. Nell’Under 10 femminile finale tra Lina Mazzarini (Ct Casalboni) e Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione). Semifinali: Stefania Medeea Samoila-Alissa Capellini 3-6, 6-4, 13-11, Lina Mazzarini-Vittoria Korneva 6-1, 6-1. Under 12 maschile ottavi: Patrick Balc-Alessandro Bernabè 6-4, 6-4, Alessandro Venturini-Francesco Falzoni 7-5, 6-3. Under 12 femminile, in finale Asia Caputo (Ct Pieve di Cento) che ha battuto Nicole Colonna, 5-7, 6-4, 10-8.