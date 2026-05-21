Tennis, finali amare per Forum e Viserba

Il Forum Forlì sconfitto nella finale del tabellone regionale del campionato italiano Over 60 a squadre a Ferrera dal Tc Marfisa per 2-1: Pierpaolo Veroni-Gaddo Camporesi 6-1, 6-1, Giuseppe Leoncini-Cesare Brini 2-6, 6-0, 10-8, Veroni-Selleri b. Romagnoli-Mambelli 6-3, 6-1. Nel campionato Over 45 (libero) si arrende in finale il Tc Viserba, battuto in casa 2-1 dal Ct Bologna: Stefano Barbieri-Fabio Righetti 6-1, 6-0, Roberto Godi-Alessandro Mariani 6-1, 6-3, Tana-Mazza b. Astolfi-Stasi 7-5, 6-4. Nel tabellone regionale Over 55 rinviate al 23 maggio Sporting Club Sassuolo-Tc Comune di Ravenna e Tc Parma-Ct Rimini.