Tennis, finali amare per Forum e Viserba

Tennis
  • 21 maggio 2026
Le squadre finaliste nel campionato Over 45 libero
Le squadre finaliste nel campionato Over 45 libero

Il Forum Forlì sconfitto nella finale del tabellone regionale del campionato italiano Over 60 a squadre a Ferrera dal Tc Marfisa per 2-1: Pierpaolo Veroni-Gaddo Camporesi 6-1, 6-1, Giuseppe Leoncini-Cesare Brini 2-6, 6-0, 10-8, Veroni-Selleri b. Romagnoli-Mambelli 6-3, 6-1. Nel campionato Over 45 (libero) si arrende in finale il Tc Viserba, battuto in casa 2-1 dal Ct Bologna: Stefano Barbieri-Fabio Righetti 6-1, 6-0, Roberto Godi-Alessandro Mariani 6-1, 6-3, Tana-Mazza b. Astolfi-Stasi 7-5, 6-4. Nel tabellone regionale Over 55 rinviate al 23 maggio Sporting Club Sassuolo-Tc Comune di Ravenna e Tc Parma-Ct Rimini.

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