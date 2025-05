Tennis: finale Friguglietti-Rocchi al Trofeo del Gelso, nel vivo l’Open del Parckin, ultime battute per i Veterani al Maretennis

IGEA MARINA. Saranno Daniele Friguglietti e Simone Rocchi i protagonisti della finale, in programma lunedì sera dalle 19.30 nel torneo nazionale di 4° categoria, il trofeo del Gelso, organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. In semifinale Daniele Friguglietti (Polisportiva Soglianese) ha battuto nettamente per 6-0, 6-2 Andrea Saponi (Maretennis), mentre Simone Rocchi (Ct Casalboni) ha avuto la meglio di Giovanni Maria Monti (Tc Marconi Forlì), sconfitto per 6-3, 6-2.

Ottavi: Andrea Saponi (4.1, n.1)-Giacomo Turci (4.3) 6-3, 2-6, 10-8, Davide Carlini (Nc)-Rossano Paganelli (4.1, n.8) 6-0, 6-2, Francesco Mazza (4.1, n.12)-Marcello Gasperini (4.4) 6-3, 6-1, Marco Storoni (4.3)-Ivan Pompili (4.1, n.2) 6-0, 6-0, Daniele Friguglietti (4.1, n.4)-Lorenzo Vignoli (4.1, n.13) 6-3, 2-6, 10-6, Giovanni Maria Monti (4.1, n.22)-Cristian Campidelli (4.6) 6-4, 6-4, Claudio Marcantoni (4.1, n.14)-Adriano Amadio (4.1, n.3 ) 6-2, 6-1, Simone Rocchi (4.1, n.7)-Stefano Rossi (4.1, n.10) 6-1, 2-6, 10-5. Quarti: Friguglietti-Mazza 6-2, 5-7, 10-7, Monti-Marcantoni 6-2, 6-1, Rocchi-Storoni 6-1, 6-4.

Passa per il ritiro del suo avversario anche Andrea Saponi.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Sabrina Colombo.

CESENATICO. Entra nella fase tecnicamente più rilevante il torneo nazionale Open del Ct Parckin di Cesenatico che è partito sabato sui campi del “Circolino” con 1000 euro di montepremi. E’ la seconda edizione di un torneo che anche l’anno scorso ha riscosso un grande successo, una rassegna che terrà banco fino al 25 maggio, diretta dal giudice di gara Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.

Nel tabellone di 3° conquistano il 6° turno Riccardo Muratori e Pierre Rael Mayele, si qualificano per il tabellone principale due giocatori del Tc Ippodromo, Beniamino Savini e Michael Francia.

5° turno: Federico Strocchi (3.1, n.4)-Marco Giovagnoli (3.1) 2-6, 6-3, 10-8, Jacopo Liverani (3.1)-Luca Grandi (3.1, n.5) 4-6, 6-2, 10-7, Riccardo Muratori (3.1, n.6)-Enea Sabatini (3.2) 6-4, 7-6 (4), Pierre Rael Mayele (3.1, n.3)-Alex Balducci (3.4) 6-0, 6-1

Turno di qualificazione: Beniamino Savini (3.1, n.1)-Axel Cremonini (3.1) 6-2, 6-3, Michael Francia (3.1, n.2)-Alessandro Cortesi (3.2) 6-1, 2-1 e ritiro.

Nel femminile si qualificano per il tabellone finale Maria Fornari, Emma Tarducci, Aurora Fabbri e Fecderica Matteucci.

Turno di qualificazione: Maria Fornari (3.1, n.1)-Marta Bertozzi (3.2) 6-2, 6-4, Emma Tarducci (3.2)-Rachele Franchini (3.1, n.4) 6-2, 6-1, Aurora Fabbri (3.1, n.2)-Erika Razzani (4.1) 6-1, 6-1. Si qualifica anche Federica Matteucci (3.2). 1° turno tabellone finale: Alice Stella (2.8)-Carlotta Mercolini (2.8) 7-5, 7-6 (4).

BELLARIA. Ultime battute sui campi del Maretennis per il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65 e Ladies limitato alla 3° categoria.

Nell’Over 45 finale tra Andrea Travaglini (Virtus Bologna) e Stefano Torrisi (Ct Cervia). Semifinali: Andrea Travaglini (2.8, n.1)-Stefano Bucci (3.2) 6-4, 6-2, Stefano Torrisi (3.2, n.2)-Roberto Zola (3.5) 6-0, 6-0.

Nell’Over 55 in finale Stefano Fiandri (Tc Cavriago).

Ottavi: Stefano Giorgetti (4.4)-Maurizio Foschi (3.5) 6-2, 6-2.

Quarti: Davide Coffari (3.4)-Pietro Montemaggi (3.2, n.1) 7-6, 6-0. Semifinali: Stefano Fiandri (3.3, n.2)-Stefano Cornacchia (4.1) 6-3, 5-7, 10-2.

Nell’Over 65 finale tra Franco Ghedini (Polisportiva Pontelungo Bologna) ed Alessandro Beccari (Polisportiva Il Quadrifoglio).

Semifinali: Ghedini (3.5, n.1)-Claudio Fogli (4.2) 6-1, 6-1, Beccari (4.1, n.2)-Francesco Benanchi (4.2) 6-3, 6-1.

Tra le Ladies 40 in finale Daniela Morigi ha battuto 6-1, 6-4 Elisabetta Dallari (4.2, n.1) nel derby della Polisportiva 2000 Cervia.

Semifinali: Daniela Morigi (4.3, n.2)-Desiree Ciampa (4.5) 6-1, 6-0.

Intanto è partito sui campi del Maretennis il Trofeo della Locandiera, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Sono 81 i giocatori che daranno vita a questo torneo che si concluderà il primo giugno. Nel torneo maschile gli iscritti sono 63, si parte con il primo tabellone riservato ai 4°, con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Maxim Sergeevich Uslamin, Marcello Pirini, Davide Fagioli, Claudio Marcantoni ed Andrea Saponi. I big sono i 3.1 Alessandro Naso e Riccardo Foschini ed i 3.2 Lorenzo Marchioni e Federico Attanasio.

1° turno: Donato Cinquino (Nc)-Alessandro Pracucci (Nc) 7-6, 6-2, Redeo Biondi (4.5)-Andrea Gobbi (4.5) 6-0, 6-1. 3° turno: Simone Olivieri (4.3)-Luca Vitali (4.3) 6-1, 7-6. 4° turno: Renzo Faedi (4.1)-Fabio Vinetti (4.1) 6-1, 6-4.

Nel femminile le giocatrici con miglior classifica sono le 3.1 Elena Pavolucci, Valentina Benini ed Emma Baldassari.

Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.