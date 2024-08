Tennis, finale a sorpresa Devincenzi-Mistri al Russi Sporting Club

RUSSI. Finale a sorpresa (in programma nella serata di mercoledì 21 agosto, come previsto nonostante le ripetute bizze di Giove Pluvio) per il torneo nazionale di 4ª categoria maschile organizzato dal Russi Sporting Club.

Dopo dodici giorni di intense sfide a contendersi il trofeo sono infatti giunti due giocatori non inseriti nel novero delle teste di serie: si tratta di Luca Devincenzi (4.4, Ct Casatorre), che in semifinale ha prevalso di misura, con il punteggio di 6-0 1-6 10-8, su Loris Pasini (4.1, Ct Meldola), numero 8 del seeding, e di Fabrizio Mistri (La Raquette Bologna), che partito addirittura dalla sezione iniziale per non classificati ha inanellato una serie di “positivi” ai danni di avversari meglio classificati senza lasciare per strada alcun set, l’ultimo dei quali regolando 7-5 6-2 Gabriele Minichini Cagnin (4.4), portacolori del circolo organizzatore comunque protagonista di un brillante torneo, sino al penultimo atto della competizione diretta dal giudice arbitro Paride Gordini, che ha visto in gara 41 tennisti sui campi in terra battuta del circolo di Largo Bersaglieri.

Quarti: Loris Pasini (4.1, n.8) b. Lorenzo Giovanardi (4.1, n.1) 4-6 6-2 10-6, Luca Devincenzi (4.4) b. Mario Nannucci (4.1, n.5) 7-6 rit., Gabriele Minichini Cagnin (4.4) b. Alessandro Claysset (4.2) 6-3 4-6 10-2, Fabrizio Mistri (Nc) b. Mattia Maini (4.3) 6-3 6-0.

Ottavi: Lorenzo Giovanardi (4.1, n.1) b. Stefano Piani (4.3) 4-6 4-5 rit., Loris Pasini (4.1, n.8) b. Matteo Rossi (4.1, n.9) 6-3 6-2, Luca Devincenzi (4.4) b. Franco Carlini (4.1, n.4) 5-7 6-0 11-9, Mario Nannucci (4.1, n.5) b. Alberto Tagliavini (4.4) 7-5 6-3, Gabriele Minichini Cagnin (4.4) b. Antonio Luciani (4.1, n.6) 6-1 4-1 rit., Alessandro Claysset (4.2) b. Luca Ravaglia (4.1, n.3) 6-1 7-5, Mattia Maini (4.3) b. Angelo Luigi Bertaccini (4.1, n.7) 6-2 6-4, Fabrizio Mistri (Nc) b. Stefano Rossi (4.1, n.2) 6-2 6-4.