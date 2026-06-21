Tennis, Filippo Flamigni ed Alice Angeli vincono il “Marchi” del Vallesavio

MERCATO SARACENO. Filippo Flamigni ed Alice Angeli vincono il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio”, diretto dal giudice di gara Loredana Amadori (direttore di gara Marino Brunelli).
Nel maschile in finale Michael Francia (n.1), portacolori del Tc Ippodromo, e Filippo Flamigni (n.3) del Ct Meldola. Il titolo va a Flamigni che si è imposto per 6-7 (1), 6-4, 10-6.
Quarti: Filippo Flamigni (3.2, n.3)-Andrea Pacchioni (3.4) 6-1, 6-4, Michael Francia (3.2, n.1)-Matteo Segreti (3.5) 6-3, 6-2, Francesco Maestri (3.5)-Stefano Bucci (3.3) 6-3, 4-6, 10-2. Semifinali anche per Nicolò Ceccarelli (3.2). Semifinali: Francia-Maestri 6-2, 6-0, Flamigni-Ceccarelli 4-6, 6-0, 10-4.
Nel femminile in finale Alice Angeli (Polisportiva Tennis Vallesavio) e Lucrezia Vanni (Tc Faenza). Successo nel match-clou per Alice Angeli che ha vinto sui campi di casa per 6-1, 6-2.
Semifinali: Alice Angeli (3.3)-Valentina Benini (3.1, n.1) 6-1, 6-4, Lucrezia Vanni (3.2, n.2)-Irene Carpani (3.4) 6-4, 7-5.