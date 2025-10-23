Tennis, Filippo Bucci vince gli assoluti in erba sintetica Nc alla Pol.Sarsina

SARSINA. E’ Filippo Bucci il vincitore degli assoluti in erba sintetica categoria Nc organizzati dalla Polis Sarsina. In finale Bucci ha battuto “Bibi” Goisis per 7-5, 6-3 in una partita durata quasi due ore. Tanto è servito al giovane ventiduenne per avere la meglio su un altrettanto “giovane” 75enne che ha fatto la storia del tennis valligiano. Vincitore un po’ a sorpresa per essere soprattutto un giocatore di calcio, Bucci ha vinto dapprima nel proprio girone e poi in tutte le partite del tabellone finale con una serie di maratone dove spesso è dovuto ricorrere al terzo set. A testimonianza di essere non solo un atleta ma di avere anche la mentalità giusta in uno sport dove la tenuta mentale fa la differenza. Con questa vittoria Bucci apre l’albo d’oro in una nuova competizione che ha fatto da laboratorio per le prossime edizioni estive. Particolarmente azzeccata la formula: gironi di 4 giocatori con tabellone finale fra i primi due classificati, e tabellone di recupero per i terzi e quarti. Tanto che l’anno prossimo gli Assoluti in erba sintetica verranno estesi anche alle altre categorie superiori.