Tennis, Filippi in tabellone a Salsomaggiore

In pieno svolgimento a Salsomaggiore il Torneo Internazionale Junior Bayer. Supera le qualificazioni il promettente forlivese Tommaso Filippi che ha messo in fila Alessandro Maina 4-6, 6-1, 10-8 e nel turno finale Salvatore Tartaglione 6-3, 6-3. Ora esordio nel main-draw contro Mattia Baroni, mentre Mecarelli se la vede contro il ceko Jan Psota. Passano il primo turno per poi perdere al secondo sia Pietro Ricci che Riccardo Pasi. Nel femminile, primo turno qualificazioni: Asia Basiletti-Crystal Aratari 2-6, 6-2, 11-9, Ambra Tommasi-Virginia Lanzillo 6-1, 5-7, 10-3. Turno di qualificazione: Basiletti-Tommasi 6-1, 6-3.