Tennis, Filippi e Baldisserri volano negli ottavi all’Open “Rubini” del Club Ippodromo

CESENA. Con l’ingresso dei giocatori più forti si infiamma il torneo nazionale Open maschile “Ida Rubini” in programma al Club Ippodromo di Cesena fino al 6 luglio (montepremi 8.000 euro). Ottimo esordio nel tabellone finale, con la conquista degli ottavi, per il forlivese Tommaso Filippi (Forum Forlì), e l’imolese Enrico Baldisserri che ha travolto Gianmarco Triggiano. In bella evidenza anche Federico Marchetti (Tennis Modena) che ha fermato la corsa del bellariese Alessandro Canini (Tc Viserba), mentre sia Marco Chiarello (Forum Forlì), sia Federico Baldinini (Ten Sport Center) avanzano per il forfait dei loro avversari.

Turno di qualificazione: Filippo Bettini (2.6, n.2)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.8) 6-1, 6-2, Diego Orlando (2.8)-Alex Guidi (2.6, n.3) 6-1, 6-1, Riccardo Ercolani (2.6, n.5)-Simone Piraccini (2.8) 6-1, 6-3, Leonardo Pepe (2.6, n.8)-Dario Zamagna (2.8) 6-4, 6-4, Edoardo Pagnoni (2.7, n.10)-Beniamino Savini (2.8) 6-4, 6-3.

1° turno tabellone finale: Tommaso Filippi (2.5)-Luca Pompei (3.1) 6-2, 6-1, Enrico Baldisserri (2.3)-Gianmarco Triggiano (2.6) 6-0, 6-0, Federico Marchetti (2.3)-Alessandro Canini (2.6) 7-5, 6-2.

Ottavi anche per Federico Baldinini (2.6) e Marco Chiarello (2.8).

Il giudica di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.