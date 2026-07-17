Tennis, festival giovanile al Tc Riccione

Scatta sui campi del Tc Riccione una super tappa del Circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Nell’Under 12 femminile si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° con Sophia Zoumbare n.1 e Gioia Manfroni n.2 e il tabellone finale che vede come teste di serie Giulia Oddone e Victoria Vivi. Nell’Under 12 maschile anche qui si parte con il tabellone Nc, po quello di 4° con Gioele Romboli n.1, Tommaso Scungio n.2, Francesco Candolfo n.3, Rodrigo Coppa n.4 ed Edoardo Basili n.5. Nel tabellone finale guida il gruppo Lorenzo Sarra davanti ad Enea Corazza.

Nell’Under 14 femminile prima fase con il tabellone guidato da Nicole Colonna e Greta Bonaventura, tabellone finale con Lucrezia Lolli n.1, Federica Foschi n.2, Ioana Bala n.3, Petra Salvi n.4. Nel maschile primo tabellone Nc, nel secondo n.1 Diego Barchi, n.2 Federico Padovani, n.3 Filippo Dascalu, n.4 Marco Pirini, n.5 Alessandro Venturini, n.6 Riccardo Cenerelli, n.7 Jacopo Massa. Nel tabellone finale n.1 Mattia Vincenzi, n.2 Leonardo Cenciarini, n.3 Eugenio Campidonico, n.4 Tommaso Pilati, n.5 Riccardo Paolini, n.6 Filippo Giovanelli, n.7 Ludovico Zammarchi, n.8 Riccardo Arcangeli.

Nell’Under 16 maschile la prima sezione è per i 4° con teste di serie a Fabio Marcantognini e Lorenzo Delprete. Seconda sezione di 4° con n.1 Gianmaria Sarti, n.2 Alessandro Mainardi, n.3 Nicolò Carta. Tabellone finale con n.1 Lorenzo Cordella, n.2 Alessandro Berardi, n.3 Alessandro Casanova, n.4 Nicolas Conti, n.5 Leonardo Cenciarini. Nell’Under 16 femminile Lucia Barbieri è la n.1 nel primo tabellone, Federica Foschi, Ioana Bala, Alida Romagnoli e Petra Salvi nell’ordine sono le teste di serie del tabellone finale.