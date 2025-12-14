Tennis, festival giovanile al Tc “Luigi Laghi”

Il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli chiude il 2025 con un torneo giovanile di Natale riservato ai suoi giovanissimi allievi, un torneo in gomma piuma che ha visto al via 21 partecipanti dai 5 ai 10 anni, suddivisi in tre categorie. Il degno suggello per una bella stagione del club forlivese guidato dal maestro Thomas Golfarelli.

Queste le graduatorie finali. Categoria A: 1° Filippo Rosati, 2° Davide Pinto, 3° Samuele Boccali. Categoria B: 1° Leonardo Tadonio, 2° Camilla Casablanca, 3° Samuele Ragonesi. Categoria C: 1° David Bulacu, 2° Nicolò Rossi, 3° Gioele Toccacieli. Hanno partecipato anche Lorenzo Capacci, Lorenzo Sartini, Arturo Ricci, Leonardo Delia, Ginevra Rossi, Andrea Nicolini, Giuseppe Chiarantano, Riccardo Civinelli, Riccardo Lacchini, Filippo Graziani, Andrea Marvataj e Raffaele Bassini. Hanno collaborato a questa festa del tennis di fine anno Aldo Golfarelli, Enrico Amadori, Jari Castellucci, Cesare Proli, Kevin Marvataj, Riccardo Strada e Pietro Morganti.