Tennis, festival del doppio al Tc Faenza

Il Tennis Club Faenza ha ospitato l’Emilia-Romagna Double Tour giovanile con la formula Rodeo. Nell’Under 10 femminile vittoria della coppia formata da Micol Foggia e Vittoria Arginelli 4-1, 4-1 su Noemi Gallina e Beatrice Benvenuti. Nell’Under 10 maschile successo della coppia del Villa Carpena formata da Manuel Vacca e Giacomo Barbieri (4-0, 4-0 in semifinale su Fabio Medri-Pietro Morganti) per 4-1, 4-2 sui faentini Tommaso Drei-Liam Lanzoni (4-0, 4-2 in semifinale a Federico Campana-Mattia Zammarchi). Nel doppio femminile Under 12 successo di Mia Zanzi-Waleska Lusini. La coppia testa di serie n.1 ha battuto in semifinale Sara Gavagna-Maria Chiara Bacchini per 4-1, 3-5, 7-5 e in finale Emma Veronesi-Agnese Casalini (n.2) per 4-0, 4-0. Queste ultime in semifinale si erano imposte per 5-4, 4-0 su Livia ed Emma Lamieri. Nell’Under 12 maschile successo della coppia formata da Diego Gentile e Tommaso Cavassi (n.2) che in finale ha superato il tandem formato da Tommaso Migliorini e Gianmaria Dellarosa per 4-0, 5-4, In semifinale questi ultimi avevano battuto il tandem Tommaso Monti e Tommaso Pilati (n.1) per 4-2, 4-0. Nell’altra semifinale Diego Gentile-Tommaso Cavassi (n.2) b. Stefano Scotto Di Gregorio-Alessandro Teodorani 5-3, 4-0. Nell’Under 14 femminile (11 coppie) in semifinale: Flora Zanzi-Angelica Bonetti b. Diamante Campana-Elettra Fabbri 4-2, 5-3, Jana Savolt-Sara Chierici (n.2) b. Caterina Cova-Amelia Campadelli Zamboni 4-1, 4-1. In finale vittoria della coppia Zanzi-Bonetti per 4-0, 0-4, 7-4. Nell’Under 14 maschile (anche qui 11 coppie) semifinali: Dante Terzi-Alessandro Casanova (n.2) b. Lorenzo Kapros-Mattia Vincenzi (n.2) 0-4, 4-2, 7-1, Federico Sparagi-Leonardo Satta (n.3) b. Vincenzo Coppi-Marco Menichetti (n.1) 4-5, 5-3, 7-4. In finale successo di Terzi-Casanova per 4-0, 4-2