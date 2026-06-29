Tennis, festa toscana a Cesenatico

Da venerdì a domenica sui campi del Centro Paradiso è andato in scena il Rodeo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile successo di Giovanni Pecorari, il portacolori del Ct Sansepolcro ha sconfitto in finale per 4-1, 4-1 Andrea Scazzieri (Country Club Castel Maggiore). Semifinali: Pecorari (3.3)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.1) 4-0, 4-0, Scazzieri (3.2)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 4-0, 4-2.

Nel singolare femminile si è imposta Alessia Duchi (Ct Giotto Arezzo). La giocatrice toscana ha battuto in finale per 4-1, 4-0 Letizia Crociati (Ct Cesena). Semifinali: Alessia Duchi (3.5, n.1)-Greta Bighini (4.1) 4-1, 4-0, Letizia Crociati (3.5)-Anna Iannantuono (3.5, n.2) 4-1, 4-0.