Tennis, Ferrini e Schaefer in semifinale al Venustas

Anne Schaefer ed Emma Ferrini sono le prime due semifinaliste nel torneo Open in corso sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, uno dei tornei più importanti del circuito Open nazionale, il trofeo “Città di Bellaria” dotato di 4000 euro di montepremi. Anne Schaefer, 38enne giocatrice tedesca ex n.161 del ranking mondiale Wta, ha vinto un match lottato contro la giovane umbra Chiara Girelli (Tennis Training Foligno), mentre la riminese Emma Ferrini (Coopesaro Tennis), sempre a suo agio sui campi del Ct Venustas, si è imposta sulla giovane (Under 16) di Molinella Agnese Stagni. Ottavi: Anastasia Grymalska (2.1, n.1)-Alice Rossi (2.7) 6-0, 6-0, Giulia Tozzola (2.6)-Agnese Gentili (2.5, n.8) 6-7 (4), 6-4, 6-2, Agnese Stagni (2.5, n.13)-Emma Valletta (2.3, n.4) 6-4, 6-4, Emma Ferrini (2.4, n.5)-Chiara Bartoli (2.6) 6-3, 6-4, Marta Lombardini (2.3, n.3)-Micol Devescovi (2.5, n.14) 6-0, 6-3, Anne Schaefer (2.2, n.2)-Diana Rolli (2.5, n.15) 6-1, 6-2. Quarti: Anne Schaefer (2.2, n.2)-Chiara Girelli (2.4, n.7) 6-4, 6-3, Emma Ferrini (2.4, n.5)-Agnese Stagni (2.5, n.13) 6-2, 6-4.