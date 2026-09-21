Tennis, Ferretti, Rolli, Mamini nei quarti al Cacciari

Al Ct Cacciari di Imola entra decisamente nel vivo il torneo Open femminile, l’8° Memorial “Giampiero De Giovanni”, 5° trofeo “FC Costruzioni”. Approdano ai quarti di finale, in programma oggi dalle 19, giocatrici piuttosto giovani come le riminesi Maria Bianca Bovara (Tc Viserba) e Diana Rolli (Coopesaro Tennis), la ravennate Gaia Donati (Ct Massa), Sandy Mamini (San Marino Tennis Club) ed Erika Ferretti (Nettuno Bologna). Oggi l’esordio delle prime teste di serie, le 2.4 Valeria Muratori, Silvia Alletti e Azzurra Cremonini.
Ottavi: Erika Ferretti (2.8)-Diamante Campana (2.8) 6-4, 6-0, Gaia Donati (2.5, n.4)-Angie Bentini (2.7) 6-3, 6-2, Diana Rolli (2.5, n.5)-Serena Pellandra (2.7) 6-3, 6-2, Sandy Mamini (2.6, n.6)-Gioia Bassi (3.1) 6-4, 6-7 (1), 10-7, Maria Bianca Bovara (2.7, n.7)-Ginevra Baldazzi (2.8) 6-0, 6-0.