Tennis, Ferrari e Bacchini in semifinale a Forlì

Entra nel vivo sui campi del Forum Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile il primo semifinalista è Andrea Nocco (Tc Saliceta). Tabellone finale, ottavi: Thomas Mancini-Enrico Piraccini 6-0, 6-0, Leonardo Oligeri-Noel Zaffiro 6-1, 6-0, Giacomo Alesio-Alvise Scarpa 7-6 (4), 6-3, Mattia Zammarchi-Tommaso Ravaglia 6-0, 6-0, Pietro Morganti-Matthias Bedendo 6-1, 6-1. Quarti: Andrea Nocco-Federico Campana 7-6 (3), 7-6 (7).
Nell’Under 12 maschile brillano nel tabellone finale Gianmarco Diana, Ruggero Bonatti e Lorenzo Xella. Secondo turno: Amil Salami-Mattia Gaggi 6-1, 6-1, Gianmarco Diana-Leone Maggi 7-6 (4), 7-6 (5), Ruggero Bonatti-Alex Sciutti 6-7 (4), 6-3, 11-9, Lorenzo Xella-Mattia Sena 0-6, 7-6 (3) e ritiro.
Nell’Under 12 femminile semifinali per Anna Ferrari e Maria Chiara Bacchini. Quarti: Anna Ferrari-Rachele Gusella 6-1, 6-1, Maria Chiara Bacchini (n.2)-Giorgia Rombi 6-3, 3-6, 10-8.
Nell’Under 14 maschile avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Alessio Pinti, Mattia Vincenzi, Matteo Grotti, Gianmaria Mussoni e Noè Baldini. Quarto turno: Alessio Pinti-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-2, Mattia Vincenzi (n.8)-Loris Ferrari 7-5, 6-0, Matteo Grotti-Nicolò Maldini 6-2, 6-3, Arturo Vescovi-Tommaso Monti 6-0, 6-2, Gianmaria Mussoni-Alessandro Teodorani 0-6, 7-5, 10-5, Tommaso Pilati-Federico Emanuelli 6-4, 7-5, Noè Baldini-Leonardo Satta 7-5, 6-3, Riccardo Paolini-Leonardo Rigo 6-3, 6-0, Mattia Bruni-Leonardo Cenciarini 6-2, 6-4.
Nell’Under 14 femminile 3° turno per Sofia Bianchi e Mia Tomasi. Secondo turno: Ioana Bala-Rebecca Chirivino 6-2, 6-0, Greta Amaducci-Mia Zanzi 6-2, 6-0, Emma Veronesi-Giulia Marchesi 6-2, 6-1. Sofia Bianchi-Greta Zanni 6-3, 6-3, Mia Tomasi-Lucia Tarlazzi 6-4, 6-1.