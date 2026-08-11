Tennis, Feriozzi in finale nell’Over 65 del torneo Veterani e Ladies 40 al Tc Riccione

RICCIONE. Entra nel vivo sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale. Sono 78 i giocatori al via nei cinque tabelloni in programma nel torneo che si concluderà il 16 agosto.
Nell’Over 45 conquistano il 5° turno Andrea Caniato e Micael Montinari.
2° turno: Fabrizio Gobbini (4.1)-Roberto Girolomoni (4.1) 6-2, 6-4.
4° turno: Andrea Caniato (3.5)-Maurizio Bologna (4.1) 6-2, 6-3, Micael Montinari (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 6-7 (5), 6-0, 10-5.
Nell’Over 55 (38 iscritti) si parte con il tabellone di 4° che promuove al main-draw Marino Masi, nel tabellone finale avanzano Villiam Ricci, Maurizio Baroni Redeghieri e Gianluca Pagliuca.
Primo tabellone, turno di qualificazione: Marino Masi (4.1, n.4)-Paolo Zonghetti (4.4) 3-6, 6-1, 10-3.
Nel tabellone finale n.1 Pietro Montemaggi (3.3), n.2 Silvano Pozzi (3.3), n.3 Marco Pagliari (3.3), n.4 Gaddo Camporesi (3.4), n.5 Carlo Alberto Gualandri (3.4), n.6 Leonardo Bertozzi (3.4).
1° turno: Villiam Ricci (3.5)-Davide Tentoni (4.1) 6-2, 6-1, Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Enrico Romagnoli (3.5) 6-3, 6-0, Gianluca Pagliuca (3.5)-Guido Carlotti (4.3) 6-3, 6-2.
Nell’Over 65 già in finale il 4.1 Massimo Feriozzi (Sport Social Club) che ha battuto 7-5, 6-1 Marino Masi (4.1).
Tra le Ladies 40 1° turno: Silvia Giardini (4.3)-Mariangela Leporale (4.2) 6-1, 6-1.
2° turno: Priscilla Rossi (4.2)-Nicole Sabatini (4.3) 6-1, 7-5. Ottavi anche per Valeria Battistelli (4.1).
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.